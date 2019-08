Um autocarro da Transportes Sul do Tejo (TST), sem condutor e sem passageiros, abalroou esta manhã oito viaturas ligeiras na Avenida São Francisco Xavier, em Setúbal, confirmou à TVI24 fonte da PSP de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, que não causou vítimas, foi dado às 09:24.

As ambulâncias já desmobilizaram, uma vez que não há vítimas, encontrando-se ainda no local os bombeiros de Setúbal”, indicou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal à Lusa.