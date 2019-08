Um homem de 30 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido por violência doméstica, em Sintra, informou esta quarta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O suspeito agredia física e verbalmente a vítima, com quem vivia, juntamente com o filho de 2 anos. A vítima foi ameaçada e coagida a contrair matrimónio, com intenção de obter a legalização em território nacional. Apesar de já lhe ter sido aplicada suspensão provisória do processo pela prática do mesmo crime, o suspeito continuou com a prática do ilícito criminal, sendo que a vítima ainda tem marcas visíveis do último episódio de agressão, na zona da face”, conta o Cometlis.