Uma funcionária da TAP foi detida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) quando chegava a Lisboa, num voo proveniente de África, acompanhada por duas mulheres e dois menores de um e sete anos (mães e filhos).

Segundo apurou a TVI, os passageiros conduzidos pela funcionária da TAP eram estrangeiros e não tinham qualquer documentação com eles que lhes permitisse entrar em Portugal de forma regular. Essa documentação estava na posse da funcionária que acabaria por ser denunciada pelos estrangeiros que viajavam com ela.

Foram levados pela Unidade de Identificação e Peritagem Documental do SEF do Aeroporto de Lisboa e posteriormente encaminhados para a equipa de combate ao Tráfico de Seres Humanos, onde acabariam por contar tudo sobre a situação.

Fonte oficial da TAP confirmou à TVI "que uma funcionária da companhia, com funções nos escritórios da empresa em Luanda, foi detida" e que a empresa está a colaborar com as autoridades de investigação.

A funcionária, de 31 anos e nacionalidade angolana, foi detida por fortes indícios da prática dos crimes de Auxílio, Associação de Auxílio e Tráfico de Seres Humanos e outros crimes aduaneiros. Vai ser presente a tribunal esta segunda-feira.

Os menores e as progenitoras foram sinalizados como vítimas de tráfico de seres humanos e encaminhados para uma casa de acolhimento segura.