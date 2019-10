Uma mulher de 85 anos morreu, esta segunda-feira à tarde, entalada no elevador/plataforma para cadeira de rodas, em casa, em Termas de São Vicente, Penafiel, apurou a TVI24.

De acordo com fonte do CDOS do Porto, o alerta foi dado às 14:55.

Quando os meios de socorro chegaram à habitação, a vítima já se encontrava sem vida, tendo o óbito sido declarado no local.

No local esteve a VMER de Vale do Sousa (Penafiel), os bombeiros de Entre-os-Rios e a GNR.