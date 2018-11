Um vídeo partilhado nas redes sociais, no dia 15 de novembro, mostra um homem a ser arrastado por um carro de uma escola de condução, numa placa central em Barcelos, vulgarmente conhecida como Rotunda das Pirâmides. O incidente aconteceu cerca das 18:00, horário em que os alunos saem da escola e no final do dia da Feira Semanal na cidade, em que o trânsito costuma ser mais intenso e com fortes congestionamentos.

Uma testemunha ocular, Rui Pereira, filmou o incidente e publicou um vídeo no Facebook, mas sublinha que só assistiu a uma parte dos acontecimentos.

Não sei o que se passou ao certo porque quando cheguei à rotunda já havia buzinadelas. Vi o condutor da escola de condução parado no meio da estrada com os quatro piscas ligados. De repente arranca a uma velocidade demasiado exagerada e embate no carro da frente. O dono do carro saiu da viatura e começou a apontar para a matrícula do carro da escola. O instrutor (assumo eu que era) saiu do veículo e deu um empurrão ao outro indivíduo dizendo ‘venha atrás de mim’. O instrutor vira costas e entra no carro”, conta.

“Pelo que percebi o senhor do [automóvel da marca] Peugeot queria resolver [o assunto] no local. O vídeo explica o resto”, acrescenta.

“Deixo as conclusões a vosso parecer. Não estou a julgar ninguém nem posso dizer mais do que isto”, remata.

Depois de terem sido feitas algumas críticas ao facto de ninguém ter ajudado, o autor do vídeo esclarece: “Para esclarecer a questão da humanidade. Eu estava com a minha mãe, no momento em que houve o confronto (o empurrão) eu quis intervir, mas como o instrutor fez o melhor e entrou no carro, não vi a necessidade de mais alguém correr o risco de confrontar e desta forma ser atropelado. Bastantes pessoas quiseram intervir e vários chegaram mesmo a sair dos carros, mas foi tão rápido que ninguém consegui ter reação”.

"O instruendo manteve-se nos comandos do veículo”

A TVI24 apurou que o carro de instrução envolvido no incidente pertence à Escola de Condução São Bento, em Barcelos. O instrutor de condução em causa, que prefere manter o anonimato, ressalva que o vídeo publicado nas redes sociais “mostra apenas a parte final dos acontecimentos e induz as pessoas em erro” porque não ilustra a totalidade dos factos.

Em entrevista telefónica à TVI24, o instrutor explica que os problemas começaram meio quilómetro antes da cena insólita a que muitos condutores assistiram na chamada Rotunda das Pirâmides, com um condutor que seguia atrás do veículo de instrução e que sistematicamente fazer uma ultrapassagem num percurso que envolvia várias rotundas, mas sem nunca o conseguir.

“O senhor estava com pressa não sei de quê e não tinha espaço para ultrapassar. O aluno [que seguia ao volante do veículo de instrução] não tinha ainda experiência, só tinha feito três ou quatro aulas. O senhor foi meio quilómetro atrás de nós a pressionar e a buzinar, de noite, dentro da localidade, onde não é permitido usar os sinais sonoros”, começa por contar o instrutor.

Quando chegou à rotunda que antecede a das Pirâmides, o condutor, impaciente, não hesitou e acabou por fazer a ultrapassagem, mas num local em que não era permitido.

“Quando tem um sítio, ultrapassa de forma inadequada por cima de uma linha contínua. Mete-se na frente do carro e trava subitamente e sempre a buzinar. Depois volta a arrancar e, mais à frente, noutra curva da rotunda, trava novamente de forma brusca. Não consegui dominar o carro e bateu-lhe no para-choques. O instruendo manteve-se nos comandos do veículo.”

O instrutor conta que saiu do carro e perguntou ao condutor o que pretendia. Na resposta, o homem “partiu para a violência”, diz ainda o instrutor, que afirma ter reagido com um empurrão.

O condutor “atirou-se para cima do capô do veículo de instrução e tentou arrancá-lo e dava murros ao mesmo tempo. O homem estava deitado em cima do capô e o aluno a ver”, descreve o instrutor. “Depois fui para o carro e vi o aluno a entrar em pânico."

O instrutor conta que se gerou uma confusão intensa no trânsito, com o veículo de instrução a bloquear as duas faixas e os outros condutores a buzinarem. Por isso, decidiu entrar no carro e pediu ao outro condutor que o seguisse de modo a resolverem o assunto numa esquadra de polícia, mas a reação não foi a que esperava.

Recusou, meteu-se na frente do carro e disse que não saía dali. Eu [instrutor] disse então ao aluno para tentar avançar e, ele [aluno] numa situação de desespero acelerou. Vi o senhor agarrado ao vidro do meu lado porque estava semiaberto. Ele foi uns metros arrastado. Ele estava tresloucado, fora de si, não sei se embriagado. Quando percebi, pedi ao instruendo para parar o carro e tentei tirar-lhe as mãos do vidro. Quando parei para o tentar soltar do vidro, agrediu-me novamente”.

O instrutor chama a atenção que o momento em que para o carro e solta o homem do vidro não é percetível no vídeo publicado nas redes sociais, porque uma carrinha de caixa aberta passou à frente do veículo de instrução e não permite ver o que aconteceu.

As pessoas pensam que o senhor caiu [do carro em andamento], mas não. Quem está a filmar não vê o carro a abrandar e a parar na berma para ele sair do carro. Ele não chegou a cair e [quando volta a estar visível no vídeo] ele está a andar na berma da estrada”.

O instrutor admite que, num primeiro momento, não se apercebeu que o homem ia pendurado no veículo de instrução.

O senhor é que se agarrou ao carro. Eu nem me apercebi porque estava atento ao aluno, que estava em pânico, a tremer, todo atrapalhado, e só depois é que vi o senhor agarrado ao carro. Depois o aluno acelerou e tive de lhe agarrar o volante”, afirma, recordando que atualmente os veículos de instrução já não têm um segundo volante para o instrutor.

O instrutor exerce a profissão há 35 anos e confessa que, mesmo com tantos anos de experiência e “não sendo um leigo na matéria”, não é fácil lidar com uma situação deste tipo.

“Eu não ando bem porque pergunto a mim mesmo: ‘Eu é que sou o mau da fita? Eu estava a trabalhar, a dar a minha aula de condução, as pessoas têm é de respeitar mais os carros das escolas de condução. Aquele senhor estava tresloucado”.

O profissional do ensino de condução aponta a falta de civismo e de paciência de muitos condutores quando se cruzam com um veículo de instrução na estrada, em que o instrutor de condução acaba por ser o elo mais fraco de uma cadeia de responsabilidades que muitas vezes ninguém quer assumir.

“Com os instrutores não há respeito nenhum. Esquecem-se que há um aluno que está a iniciar a aprendizagem, às vezes é a primeira aula, e muitas vezes não podemos fazer muito mais do que andar devagar”, remata.