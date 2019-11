O sexto dia de julgamento do caso de Alcochete arrancou com uma advertência da juíza, Silvia Pires, aos arguidos em prisão domiciliária. Antes de começar os trabalhos, a juíza lembrou que qualquer incidente em tribunal pode agravar a medida de coação.

“Estou farta que me sejam reportados incidentes de maior ou menor gravidade. Relembro-vos a gravidade dos factos que são a ser julgados e a gravidade das penas em causa. O agravamento é a prisão preventiva”, afirmou a juíza.

Na terça feira um dos arguidos, Domingos Monteiro, foi levado pela PSP para a esquadra por desobediência.

A TVI sabe ainda que têm havido várias queixas sobre o comportamento dos arguidos nas imediações do tribunal, tem um deles já sido apanhado com haxixe na revista à entrada do tribunal.

Mustafá, Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Os três arguidos respondem ainda por um crime de detenção de arma proibida agravado e Mustafá também por um crime de tráfico de estupefacientes.

Aos arguidos que participaram diretamente no ataque à academia, o Ministério Público imputa-lhes a coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Estes 41 arguidos vão responder ainda por dois crimes de dano com violência, por um crime de detenção de arma proibida agravado e por um crime de introdução em lugar vedado ao público.

Em 15 de maio do ano passado, durante o primeiro treino da equipa de futebol do Sporting, após a derrota na Madeira, cerca de 40 adeptos ‘leoninos’ encapuzados invadiram a Academia de Alcochete e agrediram vários jogadores, bem como o então treinador, Jorge Jesus, e outros membros da equipa técnica.