O ministro da Administração Interna ordenou, nesta segunda-feira, a abertura de um inquérito urgente ao incidente em Évora, entre a PSP e a GNR, depois de a Polícia de Segurança Pública ter bloqueado a saída de uma viatura de transporte de vacinas da covid-19, que estava a ser escoltada desde Coimbra pelos militares da GNR.

O Ministro da Administração Interna, face aos incidentes ocorridos hoje no acompanhamento da distribuição de vacinas da Covid-19 em Évora e noticiados pela Comunicação Social, determinou a abertura de um inquérito urgente por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI)", pode ler-se no comunicado divulgado esta noite.

Eduardo Cabrita pediu, ainda, à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, "informação sobre quais as regras de acompanhamento e desembaraçamento do trânsito definidas para concretizar essa distribuição".