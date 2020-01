Dezenas de pessoas realizaram esta quarta-feira duas vigílias pelo hacker Rui Pinto, que se encontra em prisão preventiva há 10 meses, na sequência do caso "Football Leaks".

Junto à sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, e à Câmara Municipal do Porto, vários cidadãos juntaram-se para apelar à criação do estatuto de denunciante. Também esta quarta-feira, a ministra da Justiça afirmou que é intenção do Governo transpor esse estatuto para legislação nacional ainda este ano.

O movimento foi organizado de forma espontânea, através de uma página no Facebook, na sequência da confirmação de que o pirata informático foi o denunciante do "Luanda Leaks".

Ao todo, cerca de 30 pessoas juntaram-se nos dois locais.

Rui Pinto vai a julgamento acusado de 90 crimes, anunciou esta sexta-feira a juíza Cláudia Pina, que liderou a fase de instrução do processo. A magistrada deixou cair da acusação 57 crimes mas mantém o arguido em prisão preventiva.

O hacker está acusado de seis crimes de acesso ilegítimo, um de sabotagem, 14 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de extorsão.