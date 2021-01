A Alemanha vai proibir todas as viagens a cinco países até 17 de fevereiro. Segundo o diário Deutsche Welle, a restrição entra em vigor este sábado e aplica-se a Portugal, Reino Unido, África do Sul, Irlanda e Brasil.

A base para esta decisão do governo germânico é o elevado nível de contágios relacionados com as novas variantes, que foram identificadas precisamente no Reino Unido, África do Sul e Brasil, podendo ser até 70% mais contagiosas.

A confirmação foi dada pelo ministro do Interior, numa nota que é citada pelo jornal Bild: "A dinâmica de propagação das novas variantes é particularmente preocupante nestes países".

Esta hipótese já tinha sido colocada pelo ministro numa reunião com os seus homólogos da União Europeia, com o objetivo de "proteger a população" alemã.

Horst Seehofer terá mesmo afirmado, segundo a agência Reuters, que esta decisão iria para a frente mesmo que os restantes governos não concordassem.