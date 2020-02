Um menino de sete anos morreu, esta terça-feira, vítima de uma paragem cardiorespiratória na Escola Básica nº1 do Laranjeiro, Almada.

De acordo com os Bombeiros de Cacilhas, quando chegaram ao local os funcionários do estabelecimento de ensino já estariam a realizar manobras de reanimação ao aluno. Manobras essas que foram retomadas pelos bombeiros, com o apoio de um desfibrilhador, mas sem sucesso. O óbito acabou por ser declarado no local por volta das 17:30.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar, o menino estaria a brincar no recreio quando sofreu a paragem cardiorespiratória.

O alerta foi dado por volta das 15:55 e foram mobilizados para o local os Bombeiros de Cacilhas, a Viatura Médica do Hospital Garcia de Orta, uma equipa de apoio psicológico do INEM e a PSP.

O corpo da criança foi transportado para a morgue do Hospital Garcia de Orta, em Almada.