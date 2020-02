O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira um céu geralmente limpo, vento fraco e pequena descida da temperatura.

Há a possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro.

As mínimas vão variar entre os 2 (Bragança) e os 12 graus (Portalegre) e as máximas entre os 17 (Aveiro) e os 24 graus (Santarém).

No entanto, terça-feira as temperaturas já começam a descer e pode mesmo chover em algumas regiões do país, especialmente no Norte e Centro.