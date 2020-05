Uma bebé de um ano morreu, esta quarta-feira, no Laranjeiro, em Almada, depois de cair do terceiro andar de um prédio na praça Jacinto Ramos, confirmou fonte dos Bombeiros de Cacilhas à TVI24.

"O alerta foi recebido às 19:47, via CODU, para uma queda de um bebé feminino de um ano na praça Jacinto Ramos, no Laranjeiro. Foi enviada para o local uma ambulância com dois elementos", revelou a mesma fonte, acrescentando que juntamente com a ambulância seguiu a VMER de Almada.