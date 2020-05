A PSP indicou esta sexta-feira que 28 polícias, seis das quais mulheres, encontram-se atualmente em missões de manutenção de paz da ONU na Colômbia, República Africana, Mali, Sudão Sul e Iémen.

Num comunicado para assinalar o Dia Internacional das Forças de Manutenção de Paz, que hoje se assinala, a Polícia de Segurança Pública faz uma balanço da sua participação ao longo dos anos, destacando que “Portugal tem contribuído de forma regular, nomeadamente por intermédio da PSP”.

Esta força de segurança refere que, no âmbito da cooperação internacional, uma das atribuições legais da PSP é a participação em operações internacionais de gestão civil de crises, de apoio à paz e humanitárias, bem como em missões de cooperação policial internacional, tanto sob a égide da ONU como da OCDE ou da União Europeia.

De acordo com esta polícia, a participação de forças policiais de Portugal no contexto das missões da ONU iniciou-se com a presença da PSP, que tem ocorrido, “de forma ininterrupta”, desde março de 1992, data da chegada de polícias à missão UNPROFOR, na Croácia e Bósnia Herzgovina.

A PSP sublinha que, até à presente data, cerca de 1.200 polícias participaram em 25 missões da ONU em 19 países.

Nestes 28 anos de missão, a PSP já teve elementos a desempenhar funções de comandantes do corpo de polícia da ONU/Police Comissioner, Formadores, comandantes de unidades, assessores/apoio técnico de polícias do país de acolhimento da missão.

De acordo com a PSP, os polícias que participam nestas missões recebem formação específica ministrada pela PSP e são submetidos a provas diversas, nomeadamente técnico-linguísticas, para que se garanta que reúnem as melhores condições para representar Portugal a nível internacional.

As Forças de manutenção da paz das Nações Unidas são forças militares ou policiais, multinacionais, lançadas em zonas de conflito armado pela Organização das Nações Unidas com a aprovação e objetivos designados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Estas forças são especialmente homenageadas a 29 de maio, dia em que é reconhecido o contributo de mais de um milhão de homens e mulheres de todas as nacionalidades que serviram e servem enquanto soldados da paz da ONU e aos mais de 3.900 que morerram ao promover a estabilidade e a segurança em alguns dos lugares mais perigosos e vulneráveis do mundo.