Portugal continental superou esta segunda-feira oito milhões de inoculações contra a covid-19, tendo contabilizado mais 135 mil vacinas administradas na segunda-feira.

Até ao momento, no território, as autoridades de saúde fizeram 8,091 milhões de inoculações. Dessas, 4.898 milhões foram registadas como primeiras doses.

De acordo com fonte da task-force, 3.193 milhões de pessoas já terminaram o esquema vacinal no continente - mais 67 mil comparativamente com os números alcançados no domingo.

Esta segunda-feira, foi anunciado que o autoagendamento da vacina para a covid-19 já foi alargado aos maiores de 33 anos.

Pode iniciar o processo através deste link.

Este processo de auto-agendamento permite que os cidadãos seleccionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.