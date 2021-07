O Governo anunciou esta quinta-feira que vai deixar de existir o dever de recolher nos concelhos com risco elevado e muito elevado de transmissão de covid-19 a partir de 1 de agosto, onde a população devia permanecer em casa a partir das 23:00, numa medida que visava conter ajuntamentos na rua.

Já a partir do próximo domingo, o fim da limitação horária da circulação na via pública”, afirmou António Costa, em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.

Esta medida tinha sido anunciada e 1 de julho, numa altura em que poucos concelhos estavam ainda acima do valor de 120 casos por 100 mil habitantes. Um mês depois, grande parte do país tem já um valor acima desse limite, o que acabou por levar o Executivo, em conjunto com um pedido de revisão dos especialistas, a abolir a medida.

Nesse sentido, o Governo anunciou também o alargamento do funcionamento dos horários dos restaurantes, restante comércio e também dos espaços culturais até às 02:00 em todo o país. Recorde-se que a maioria dos concelhos estava obrigada a fechar estes estabelecimentos às 01:00, sendo que nos concelhos de risco nem podiam abrir depois das 15:30 aos fins de semana.

Eliminaremos genericamente as limitações horárias às atividades, e portanto quer o comércio, quer a restauração, quer os espetáculos, poderão retomar os seus horários normais, com uma limitação geral de tudo estar encerrado às duas da manhã", disse o chefe do Governo.

Os restaurantes devem assim cumprir as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), nomeadamente a utilização de máscara. É ainda obrigatória a apresentação do certificado digital ou de um teste negativo para frequentar a restauração aos fins de semana e feriados, regra que já está em vigor.

Questionado sobre o horário, o primeiro-ministro esclareceu que a hora limite de 02:00 também se aplica a festas familiares, designadamente casamentos e batizados, ajuntamentos que são mais suscetíveis de gerar surtos.

Os estudos indicam que foi neste tipo de eventos que houve maior transmissibilidade de infeção", disse.

Estas medidas passam a aplicar-se a todo o território nacional, deixando de haver diferenças entre os concelhos consoante o risco de transmissão de covid-19.

Deixaremos de aplicar medidas diferenciadas em função da situação em cada concelho e as medidas passarão a ter uma dimensão nacional”, indicou o primeiro-ministro, revelando que a primeira fase do plano do Governo arranca no próximo domingo, 01 de agosto.

As medidas por nível de risco elevado e nível de risco muito elevado começaram a ser aplicadas a partir do Conselho de Ministros de 17 de junho, após as quatro fases do então plano de desconfinamento do Governo, implementadas entre 15 de março e 1 de maio, e uma nova fase em vigor desde 10 de junho.

O executivo previa uma outra fase de desconfinamento, para arrancar em 28 de junho, com maior alívio das medidas para controlar a pandemia, mas não chegou a ser implementada, devido ao crescimento da incidência de covid-19 em Portugal.

O nível de risco elevado era aplicado aos concelhos que registassem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência de covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem municípios de baixa densidade populacional), enquanto o risco muito elevado se aplicava aos territórios que contabilizassem, pela segunda vez, mais de 240 casos por 100 mil habitantes (ou superior a 480 se forem de baixa densidade populacional).

Os equipamentos de diversão, como carrosséis e jogos itinerantes, podem começar a trabalhar a partir de domingo em todos os concelhos do país, anunciou o primeiro-ministro, António Costa.

De acordo com o primeiro-ministro, os equipamentos de diversão podem funcionar a partir do próximo domingo desde que cumpram as regras da DGS e “em local autorizado pelo município”.

As declarações de António Costa ocorreram numa conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros realizada em Lisboa, para decidir uma nova estratégia de combate à pandemia.

Esta atividade está incluída nas medidas que fazem parte da primeira de três fases de libertação das atividades económicas, que começa em 1 de agosto e que têm em consideração a percentagem de vacinação da população portuguesa.

Entre as medidas que entram domingo em vigor está a possibilidade de realização de casamentos e batizados com uma lotação de 50%; restaurantes, comércio e espetáculos podem ter horários normais; e o teletrabalho deixa de ser obrigatório, apesar de ser recomendado.

Os profissionais da diversão, que ainda esta semana realizaram protestos em Lisboa para pedir a reabertura da atividade, englobam carrosséis, jogos e restauração itinerante, juntando cerca de duas mil pessoas, muitas delas famílias que dependem somente desta atividade para viver, segundo a Associação dos Profissionais Itinerantes Certificados (APIC).

A APIC estima que, no ano passado, apenas 5% do setor conseguiu trabalhar.

No âmbito das medidas de combate à pandemia, em 13 de maio, a atividade de diversão itinerante e os parques infantis e aquáticos privados foram autorizados a entrar em funcionamento nos concelhos do continente incluídos no nível mais avançado do plano de desconfinamento.

No entanto, no Conselho de Ministros realizado em 01 de julho, o Governo determinou o encerramento dos parques e equipamentos de diversão nos municípios de risco mais elevado.