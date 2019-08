Um homem de 71 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um despiste de uma motorizada em São João do Campo, no concelho de Coimbra, informou fonte do Comando Territorial da GNR.

O despiste ocorreu por volta das 11:30, numa estrada municipal perto do cemitério de São João do Campo, acrescentou a mesma fonte da GNR de Coimbra.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, a vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, sendo que o óbito foi confirmado no local.

No terreno, estiveram elementos do INEM, Cruz Vermelha e GNR