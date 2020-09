Um desabamento para a linha do metro entre a estação de São Sebastião e a Praça de Espanha, em Lisboa, provocou quatro feridos ligeiros, um deles é segurança. Aparentemente, estariam a decorrer obras no local.

Fonte do INEM confirmou à TVI24 que dois dos feridos foram assistidos no local e os outros dois transferido para as urgências do Hospital dee Santa Maria.

A mesma fonte disse que se tratam de três mulheres, de 25, 54 e 56 anos, e um homem de 27.

A TVI24 sabe ainda que o maquinista teve de travar de emergência e um segurança teve de partir vidros de uma das composições para que as pessoas pudessem sair.

O alerta foi dado às 14:26. A circulação da linha Azul encontra-se interrompida.

⚠ ATENÇÃO ⚠



Linha azul temporariamente apenas com serviço entre Reboleira e Laranjeiras, e Marquês de Pombal e Santa Apolónia.



O serviço nas estações de Sete Rios, Praça de Espanha, São Sebastião, e Avenida está SUSPENSO. https://t.co/XGozLMGprI — Metropolitano de Lisboa (@debaixodaterra) September 29, 2020

Fonte do Metropolitano de Lisboa disse à Lusa que estão a ser "apuradas as causas" do acidente.

Foram mobilizadas para o local equipas do INEM, Bombeiros Saparadores de Lisboa e PSP.