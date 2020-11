Portugal regista esta terça-feira 2.596 novos casos e 45 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, revela o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Portugal regista agora um total de 60.29 casos, menos 744 casos ativos do que no dia anterior.

Quanto aos doentes recuperados, são esta terça-feira mais 3.295, 86.589 no total.

Já no que diz respeito às hospitalizações, há mais 94 doentes internados, 2.394 no total, e mais 26 em cuidados intensivos, 320 no total.

O número de casos no Norte chega agora aos 67.692, mais 1.547 do que ontem, e o número de óbitos ascende aos 1.172, mais 21 vítimas mortais do que no dia anterior.

Na Região Centro, registam-se no boletim desta terça-feira mais 292 casos, 13.342 no total, e mais cinco mortes, num total de 328 vítimas mortais.

Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 626 casos, 61.690 no total, e mais 18 óbitos, 1.039 ao todo.

No Alentejo, registam-se mais 57 casos, num total de 2.911, e mais uma morte, 51 no total.

O Algarve conta mais 47 casos, ao todo 2.951, e o número de vítimas mortais não se alterou, mantendo-se nas 29.

Quanto aos Açores, há mais 8 casos a registar, 37 ao todo, e o número de óbitos mantém-se nos 15. A Madeira continua a contar apenas uma morte e regista mais 19 casos, 479 no total.

Em relação à caracterização demográfica dos casos confirmados, 67.785 são homens e 81.658 são mulheres.

Quando aos óbitos, 1.343 vítimas são do sexo masculino e 1.292 são do sexo feminino. A grande maioria dos óbitos situa-se nas faixas etárias acima dos 70 anos.