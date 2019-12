Um veículo com um cadáver foi encontrado pela PSP este domingo no acesso à A28, em frente ao Centro Hípico de Matosinhos, no Porto.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o cadáver foi encontrado às 16:16 horas e trata-se de um homem, de 51 anos

O corpo foi removido pelos Bombeiros de São Mamede Infesta, que foram chamados ao local pelas 19:40, disse fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto.

A investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária.