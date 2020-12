A Força Aérea Portuguesa (FAP) realizou em menos de 24 horas, entre segunda-feira e terça-feira, cinco transportes por razões de saúde nas ilhas dos Açores, sendo um deles relativo a um bebé de 28 semanas.

Segundo uma nota de imprensa da FAP, uma aeronave C-295M, operada pela Esquadra 502 - “Elefantes”, transportou na segunda-feira, “ao fim da tarde, dois doentes: um homem, de 37 anos, da Graciosa para Ponta Delgada, São Miguel, e outro, de 51 anos, do Faial para as Lajes”, na Terceira.

Durante a noite, a Esquadra 751 - “Pumas”, que opera o helicóptero EH-101 Merlin, transportou dois doentes de São Jorge para a Terceira e, já na madrugada de hoje, levou um bebé de 28 semanas de São Miguel para a Terceira.

A FAP realiza anualmente várias dezenas das denominadas “evacuações médicas”, sendo que a maioria é feita entre ilhas dos Açores, com o transporte de doentes para o Faial, Terceira e São Miguel, as únicas ilhas dotadas de unidades hospitalares.

A FAP tem sempre em prontidão um dos três Falcon 50 para atender às solicitações de transporte de doentes entre os Açores e o continente pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, por um dos três hospitais dos Açores ou pela Secretaria Regional da Saúde.

Já nasceram a bordos de aviões da FAP vários açorianos.

Em 2015, a bordo de uma aeronave C-295M, da Esquadra 502 - "Elefantes", nasceram duas irmãs gémeas, Mellissa e Maisa Leal, no decorrer do transporte entre as ilhas das Flores e da Terceira.

O parto foi assistido por uma equipa médica da Unidade de Evacuações Aéreas do Hospital de Angra do Heroísmo.

As gémeas foram as primeiras crianças a nascer a bordo de um C-295M, embora a Força Aérea conte já com várias dezenas de nascimentos nas suas aeronaves, tendo sido o primeiro em 13 de julho de 1993, na aeronave C-212 Aviocar.