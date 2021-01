O responsável pela delegação do Norte do INEM apresentou a demissão depois de ter sido noticiado que o instituto tinha vacinado contra a covid-19 funcionários de uma pastelaria no Porto, confirmou à Lusa fonte do instituto.

Ainda antes desta polémica, a TVI avançou que o INEM tinha vacinado vários funcionários da instituição, independentemente da missão ou da exposição ao vírus de cada funcionário ou alto funcionário.

Para além de médicos, enfermeiros e tripulantes de ambulâncias, foram vacinados também vários administrativos.

A TVI sabe que se trata, por exemplo, de todos os administradores, diretores, técnicos e técnicos superiores, de todos os elementos do gabinete de comunicação, informática e recursos humanos, assessores jurídicos e demais funcionários, da segurança à limpeza dos edifícios do INEM.

Segundo noticiou o Correio da Manhã, a delegação regional do Norte do INEM incluiu os proprietários e funcionários de uma pastelaria do Porto no grupo de profissionais que foi vacinado na primeira fase do plano de vacinação.

Questionado pela Lusa, o INEM remeteu mais explicações para uma declaração a fazer na delegação do Norte, pelas 16:30.