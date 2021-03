Portugal é um dos raros países que não está a vacinar quem já esteve infetado com o novo coronavírus, aponta um relatório do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC).

De acordo com o documento, onde foram analisados 24 países, apenas Portugal e a Islândia estão nesta situação, ou seja, quem já passou pela doença não recebe nenhuma dose da vacina.

No nosso país, a questão está "em discussão" e é vista com preocupação pela Ordem dos Médicos, que apela a uma rápida revisão da norma da Direção-Geral da Saúde, sobretudo para incluir os médicos e outros profissionais de saúde, que por força da sua atividade correm maiores riscos.

Desta forma, é urgente que se reveja a norma para podermos incluir todas as pessoas que já tiveram Covid-19 nas fases de vacinação que lhes estariam por natureza destinadas. No caso dos médicos e outros profissionais de saúde a situação torna-se ainda mais urgente pois, por inerência do seu trabalho, estão expostos ao risco e lidam com doentes frágeis que ficam também desprotegidos”, acrescentou Miguel Guimarães.