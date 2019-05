A cantora e compositora Beth Carvalho, conhecida como a “Madrinha do Samba”, morreu na terça-feira no Rio de Janeiro, aos 72 anos, avança o jornal brasileiro Globo.

A artista estava internada num hospital desde o início do ano e, segundo o portal de notícias G1, a causa da sua morte foi uma infeção generalizada.

“Com mais de 50 anos de carreira, dezenas de discos gravados e sucessos como ‘Andança’ e ‘Coisinha do Pai’, Beth Carvalho era considerada madrinha de artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão – daí o apelido”, refere o jornal.

Elizabeth Santos Leal de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 05 de maio de 1946. Aos 8 anos, surgiu o gosto pela dança – na mesma altura, ganhou dos avós o primeiro violão. Após a prisão do pai no início da ditadura, em 1964, Beth passou a dar aulas de música.

No ano seguinte, Beth Carvalho gravou o seu primeiro compacto simples, com a música “Por Quem Morreu de Amor”, de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. O seu grande sucesso, “Andança”, é o título de seu primeiro LP, lançado em 1969.

Ao longo de mais de meio século de carreira, a cantora deu concertos em todo o mundo, subindo a palcos míticos como o do Carnegie Hall, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.