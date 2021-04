A Autoestrada 4 (A4) está com circulação condicionada no sentido Porto/Amarante após um acidente de viação no quilómetro 23, perto de Gandra, Paredes, ter causado um ferido grave e dois leves, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 18:48, depois de dois veículos ligeiros terem chocado, num acidente de que resultaram os três feridos, todos transportados ao Hospital São João, no Porto, pelos Bombeiros de Valongo, acrescentou a fonte.

Pelas 20:00 o trânsito mantinha-se condicionado, por continuar a decorrer a limpeza da via, acrescentou fonte da GNR do Porto, que revelou atingir os dois quilómetros a fila de carros no sentido Porto/Amarante.

Segundo a página da Proteção Civil, à mesma hora mantinham-se no local 17 operacionais apoiados por oito viaturas.