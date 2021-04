Portugal regista, neste domingo, mais seis mortes e 478 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os óbitos foram registados na região Norte (2), Centro (2), Lisboa e Algarve (1). Norte e Lisboa continuam a ser as regiões com mais casos, representando 65,3% do total diário do país.

Nas últimas 24 horas, há mais 164 casos ativos de covid-19, com um total de 24.792. Há, também, mais 511 casos suspeitos, com 24.313 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Subiram, igualmente, os internamentos em enfermarias, com mais seis doentes (348 no total), mantendo-se, pelo segundo dia consecutivo, os 98 internados em cuidados intensivos.

Mais 308 doentes recuperaram da doença, elevando o total para 792.685.

Desde o início da pandemia já morreram 16.965 pessoas das 834.442 infetadas.

De acordo, ainda, com a DGS, foram já vacinadas mais de 2,9 milhões de pessoas: 2.113.699 com a primeira dose e 786.452 com a segunda.

