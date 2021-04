Portugal regista, neste sábado, mais cinco óbitos e 649 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A maioria das mortes foi registada na região de Lisboa (3), com as restantes a ocorrerem no Algarve e nos Açores.

Os casos suspeitos voltam a subir, com mais 698 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, ultrapassando os 20.000.

Nas últimas 24 horas, o número de internados em enfermarias baixou para 415 (menos 14), mas há mais dois doentes nos cuidados intensivos (103).

Boletim da DGS - 17 de abril by TVI24