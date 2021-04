Portugal registou, nesta segunda-feira, mais uma morte e 220 novos casos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O único óbito foi registado nos Açores.

O índice de transmissibilidade, o Rt, desceu para 1 a nível nacional (estava em 1,05), mas a incidência subiu ligeiramente, para 71,8 (era de 71,6).

Também a subir continuam os internamentos, com mais 26 doentes em enfermarias (454) e mais três em cuidados intensivos (112).

Nas últimas 24 horas, há menos 328 casos ativos da doença, para um total de 25.059, mas há mais 111 casos suspeitos, com 20.823 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Há, igualmente, mais 547 recuperados, totalizando 789.216.

Desde o início da pandemia já morreram 16.946 doentes dos 831.221 confirmados.

De acordo, ainda, com a DGS já foram vacinadas 2.586.728 pessoas: 1.933.854 com a primeira dose e 652.874 com a segunda.

Boletim da DGS - 19 de abril by TVI24