Portugal regista, neste sábado, mais seis óbitos e 601 novas infeções de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, há mais 535 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, para um total de 17.407 casos suspeitos. No entanto, há menos 90 casos ativos, havendo agora 25.810.

Apesar de o número de novos casos continuar a subir, há menos 20 doentes internados em enfermarias (466) e menos nove em cuidados intensivos (119).

Mais 685 doentes recuperaram da doença, elevando o total para 784.208.

Desde o início da pandemia já morreram 16.910 doentes dos 826.928 infetados.

Boletim da DGS - 10 de abril by TVI24