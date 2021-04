Portugal registou, nesta terça-feira, mais dois mortos e 874 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número diário de casos disparou nas últimas 24 horas, sendo o mais alto desde 6 de março.

A maioria dos novos casos ocorreu nas regiões de Lisboa (mais 317), Norte (+273) e Centro (+140). Os dois óbitos foram registados apenas em Lisboa e Vale do Tejo.

O índice de transmissibilidade da doença, o Rt, mantém-se no 1 no continente (0,98 a nível nacional), com uma incidência de 60,9 casos por 100 mil habitantes.

Neste momento, o país tem 25.944 casos ativos (menos 22), havendo 14.842 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, ainda assim menos 1.086 casos suspeitos que na segunda-feira.

Os internamentos voltaram a baixar, com menos 32 doentes internados, para um total de 504, e mais um doente nos cuidados intensivos (são, agora, 113).

Desde o início da pandemia já morreram 16.887 doentes dos 824.368 infetados.

Boletim da DGS - 6 de abril by TVI24