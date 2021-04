Portugal regista, neste domingo, mais três mortos e 441 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os óbitos foram registados nas regiões de Lisboa (2) e Centro.

Nas últimas 24 horas, subiram os internamentos, os doentes em cuidados intensivos e os casos ativos da doença.

Há, agora, mais 13 doentes em enfermarias (428 no total) e mais seis em UCI, para 109.

O país tem, neste momento, 25.387 casos ativos de covid-19, mais 43 que no sábado. Tem, também, mais 74 casos suspeitos, com 20.712 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Por outro lado, recuperaram da doença mais 395 doentes, totalizando 788.669.

Desde o início da pandemia já morreram 16.945 doentes dos 831.001 infetados.

Boletim da DGS - 18 de abril by TVI24