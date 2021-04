Portugal regista, neste sábado, mais dois mortos e 567 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas há menos 42 internamentos em enfermarias, para um total de 342, mantendo-se nos cuidados intensivos 98 doentes.

O país tem, neste momento, menos 61 casos ativos (são, agora, 24.628), mas há, no entanto, mais 691 casos suspeitos, com 23.802 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Mais 626 doentes recuperaram da doença, com 792.377 recuperados desde o início da pandemia, que já matou 16.959 dos 833.964 infetados.

