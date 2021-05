Até sábado, as temperaturas irão manter-se elevadas, apesar de o céu se poder apresentar nublado, sobretudo durante a manhã e na faixa litoral.

No entanto, no domingo, a situação meteorológica irá alterar-se completamente devido à passagem de uma frente fria no território do continente que vai trazer consigo uma descida acentuada da temperatura e chuva, explica à TVI24 o meteorologista Ricardo Tavares do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O meteorologista refere que esta situação está associada a uma "depressão muito cavada" no Atlântico. A tempestade no oceano irá afetar sobretudo o estado do tempo nas ilhas britânicas e no norte de França, mas também se fará sentir em Portugal.

Assim, para domingo, a previsão é de períodos de chuva, que poderão passar a aguaceiros ao longo da tarde, acompanhados de vento e de uma descida acentuada da temperatura: as máximas irão situar-se abaixo dos 20º graus em todo o pais, à exceção do Algarve.

Durante a noite, devido as baixas temperaturas, poderá ocorrer queda de neve nas terras altas da Serra da Estrela.

Para segunda-feira mantém-se a previsão de chuva e temperaturas baixas.

A partir de terça-feira prevê-se uma melhoria do estado do tempo, embora ainda com alguma instabilidade e a possibilidade de ocorrência de precipitação nas regiões mais a norte, mas já com a temperatura a subir.