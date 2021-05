Portugal registou, neste sábado, mais dois mortos e 454 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Depois de mais um dia sem mortes em Portugal de doentes covid, o terceiro desde o início da pandemia, registou-se um óbito na região Centro e outro no Algarve.

Ainda assim, nas últimas 24 horas, mais 22 doentes deixaram o hospital, havendo, neste momento, 302 internados em enfermarias e 85 em cuidados intensivos, menos cinco que na sexta-feira.

O país tem, agora, 23.494 casos ativos de covid-19 (-187) e 24.006 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde (-94).

Mais 639 doentes recuperaram da doença, elevando o total para 796.477.

Desde o início da pandemia já morreram 16.976 doentes dos 836.947 infetados.

De acordo, ainda, com a DGS, 3.252.056 milhões de portugueses já foram vacinados: 2.390.948 com a primeira dose e 861.108 com a segunda.

Boletim da DGS - 1 de Maio by TVI24