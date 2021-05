Portugal registou, neste domingo, 445 novos casos de covid-19 em mais um dia sem mortes, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, há mais 27 doentes internados em enfermarias, para um total de 271, e mais cinco em cuidados intensivos, são, agora, 54.

Aumentaram, também, os casos ativos no país, mais 189, totalizando 22.822. Há, igualmente, mais 378 casos suspeitos, com 23.847 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Mais 256 recuperam da doença, elevando o total para 808.813.

Desde o início da pandemia já morreram 17.023 doentes dos 848.658 infetados.

Boletim da DGS - 30 de maio by TVI24