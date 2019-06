O condutor de um motociclo morreu, este domingo, na sequência de uma colisão com um automóvel ocorrida perto de Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, além da vítima mortal, de 31 anos e de nacionalidade portuguesa, seguia como passageira no motociclo uma mulher brasileira, de 30 anos, que sofreu ferimentos graves.

O condutor do carro, um homem de 46 anos, sofreu ferimentos ligeiros, referiu a fonte.

O acidente ocorreu na Estrada Municipal 1072, junto a Ribeira da Azenha, na freguesia de Vila Nova de Milfontes.

O alerta para o acidente foi dado às 17:55 e as operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Vila Nova de Milfontes e meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo um helicóptero, Capitania do Porto de Sines e da GNR, indicou à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.