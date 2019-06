O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, recuperou oito telemóveis furtados e roubados na noite de Santo António, em Lisboa, tendo constituído arguido um homem de 22 anos e identificado outros dois com 21 e 22 anos.

Em comunicado, a PSP esclarece que duas jovens, que se encontravam no arraial no Bairro da Bica, aperceberam-se que "os seus telemóveis tinham sido furtados do interior das malas e deram o alerta às autoridades pelas 04:00 horas.

A polícia de Investigação Criminal procedeu às diligências para localizar os três suspeitos, tendo conseguido intercetá-los. Foi nesse momento, que os agentes de autoridade verificaram que para além dos dois telemóveis procurados, estes homens tinham ainda consigo mais seis.

Quando abordaram os 3 homens, os polícias verificaram que para além dos dois telemóveis procurados, tinham consigo outros seis telemóveis, igualmente provenientes de furtos e roubos por toda a cidade de Lisboa nessa noite", esclarece o comunicado.

Os aparelhos eletrónicos foram apreendidos e os dois que haviam sido furtados foram de imediato entregues às proprietárias.

Conseguiu-se apurar que os restantes telemóveis eram efetivamente produto de furtos e roubos, tendo contactado com outras duas vítimas a quem também já foram entregues os aparelhos"

Os quatro telemóveis entregues estão avaliados num total de 2.514,99€. Continuam a decorrer investigações para se identificar as restantes vítimas e se proceder à entrega dos restantes aparelhos.

Nessa mesma noite, as equipas de Investigação Criminal identificaram ainda quatro carteiristas que andavam no meio da multidão nos bairros de Lisboa a tentar furtar carteiras.