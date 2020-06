Subiu para 1.561 o número de mortos por Covid-19 em Portugal, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado neste sábado.

São mais seis óbitos nas últimas 24 horas, uma subida de 0,4%. Todas as mortes ocorreram na região de Lisboa, presentemente a mais afetada, com vários surtos da doença.

Portugal superou, também, a barreira dos 41.000 infetados, com mais 323 casos positivos (+0,8%), elevando o total para 41.189.

79% dos novos casos - 255 - foram registados na região de Lisboa, ascendendo, agora, a 18.361.

Há menos 15 doentes hospitalizados (442), mas mais três internados nos cuidados intensivos (70).

Já recuperaram da doença 26.864 pessoas, mais 231 que no boletim anterior.

Mais de 31 mil pessoas estão em contactos de vigilância com as autoridades de saúde e mais de 1.600 aguardam resultados de testes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é, assim, a que tem maior número de infeções (18.361) e a segunda com maior número de óbitos (463). Segue-se o Norte (17.445/816), Centro (4.080/248), Algarve (595/15), Açores (149/15), Alentejo (467/4) e Madeira (92/0).

O concelho com o maior número de casos é o de Lisboa (3.335), seguido por Sintra (2.499), Loures (1.756), Vila Nova de Gaia (1.634), Amadora (1.601), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), Odivelas (1.060) e Gondomar (1.093).

No entanto, nos cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, alvo de medidas excecionais devido a surtos de Covid-19, registaram-se apenas mais 61 casos, relativamente ao boletim anterior: Sintra com mais 22, Lisboa com mais 12, Loures com mais 11, Amadora com mais dez e Odivelas com mais seis.

Os dados da DGS indicam, também, que as mulheres são as mais atingidas pela doenças - 781 mortes e 23.124 casos, enquanto os homens somam 780 óbitos e 18.065 infetados.

A faixa etária das pessoas com 80 ou mais anos é a que regista o maior número de mortos, com 1.046), seguida pela faixa 70-79 anos (300) e 60-69 (143).

Quanto aos infetados, a faixa etária mais afetada é a dos 40-49 anos, com 6.869 casos, seguida dos 30-39 (6.541), 50-59 (6.511) e a subir a dos 20-29, com 5.971 infetados.