O número de infetados pela covid-19 subiu para 25 na unidade de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste, sendo nove profissionais e 16 doentes, dos quais cinco estão recuperados, informou hoje a instituição.

A presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Elsa Baião, disse à agência Lusa que o número de doentes infetados na unidade de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, subiu de 14 para 16, mas, destes, cinco tiveram alta hospitalar e estão recuperados.

Os profissionais infetados pela covid-19 continuam a ser nove e são todos da urgência.

Já os doentes que acusaram positivo eram de vários serviços e os que se mantêm internados foram transferidos para a enfermaria da covid-19.

O CHO aguarda ainda por resultados de testes realizados tanto a profissionais, como a doentes.

Segundo a responsável, "a situação está controlada".

O surto levou o centro hospitalar a testar 295 profissionais e a identificar 104 doentes como contactos próximos relacionados, tanto de doentes, como de profissionais.

Entre os doentes infetados, três morreram, mas o CHO esclareceu que eram "doentes com idades avançadas, com doenças crónicas descompensadas e cuja causa de morte não está diretamente relacionada com a infeção covid-19".

O foco de infeção surgiu no Serviço de Urgência Geral do Hospital daquela unidade relacionado com um doente que esteve internado naquele serviço "com patologias não respiratórias".

De acordo com o CHO, o doente "foi testado antes de ter alta" e foi "validado como negativo", mas "a situação clínica do doente agravou-se e este regressou à urgência, 24 horas depois, desta vez com queixas respiratórias".

Após um segundo teste ao novo coronavírus, o resultado foi positivo, tendo o doente sido internado na "área covid" do hospital de Torres Vedras.

Na unidade de Torres Vedras do CHO, existe uma enfermaria destinada aos doentes covid, com lotação para 24 camas e uma taxa de ocupação na ordem dos 50%.

O CHO integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.