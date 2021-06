Maria Elsa da Fonseca Cerqueira. É este o nome da professora de Filosofia da Escola Secundária de Amarante, no Porto, que foi eleita a melhor professora de Portugal. Elsa venceu o “Global Teacher Prize” deste ano, uma espécie de “Óscares” da educação.

Já a Menção Honrosa “Adaptação e Inovação no Ensino à Distância” foi atribuída ao Professor de Educação Física, Bruno Gomes. O docente dá aulas no Ensino Secundário Regular do Agrupamento de Escolas João de Deus, em Faro.

Esta edição de 2021 contou com uma novidade no Júri, cuja presidência é agora assumida pela Professora Elvira Fortunato, que sucede, assim, a Álvaro Laborinho Lúcio (cujo mandato agora terminou na edição anterior. Na presidência executiva mantém-se Afonso Mendonça Reis, em representação da organização do Global Teacher Prize Portugal (GTPP), que conta, para esta missão, com uma equipa de luxo, composta por: Pedro Carneiro, em representação da comunidade educativa e Sofia Barciela, jornalista na área da Educação. O júri contou ainda com um representante dos alunos.

O Global Teacher Prize Portugal tem um prémio de 30.000€, valorizando a profunda importância dos professores no desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos do nosso país e das comunidades onde estão inseridos. Esse é também o foco da campanha de comunicação do projecto – Obrigado Professor – onde são os próprios alunos a reconhecer esse papel e a agradecer aos seus professores tudo aquilo que eles fazem nas salas de aula de Portugal.

O Prémio é dirigido a todos os docentes que exerçam a profissão, desde o pré-escolar ao 12º ano de escolaridade (regular ou outros).

As candidaturas poderão ser submetidas online no site do Global Teacher Prize Portugal – www.globalteacherprizeportugal.pt - pelos próprios professores.