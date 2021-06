A ministra de Estado e da Presidência anunciou, esta quinta-feira, que Portugal não vai poder dar um passo em frente no processo de desconfinamento, referindo o agravar da incidência como o parâmetro mais grave.

Portugal encontra-se, neste momento, claramente na zona vermelha da nossa matriz, pelo que não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento que estava previsto", disse Mariana Vieira da Silva, que anunciou desta forma que o país não vai avançar para a segunda fase anteriormente definida pelo Executivo.

A governante referiu os números de incidência de 129,6 casos por 100 mil habitantes a nível continental e o índice de transmissibilidade (Rt) situa-se em 1,18, bem acima dos valores definidos, e que atira Portugal para a zona vermelha da matriz de risco.

Isto significa que, se ao longo de todo o processo de desconfinamento, foi sempre possível permanecer na zona verde ou na zona amarela, neste momento, Portugal tem níveis de incidência preocupantes e não temos condições de avançar", reforçou.

Na última semana, Portugal registou uma aumento de novos casos de covid-19 na ordem dos 34%, um crescimento de internamentos de 30% e cuidados intensivos à volta dos 26%. No entanto, Mariana Vieira da Silva ressalvou que, do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde "ainda estamos longe das linhas vermelhas que tinham sido definidas".

A Área Metropolitana de Lisboa, o Alentejo e o Algarve são as regiões que mais preocupam, uma vez que revelam níveis de risco "mais graves".

O governo decidiu ainda prolongar a situação de calamidade até às 23:59 do dia 11 de julho.

