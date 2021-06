A Polícia Florestal da Madeira apanhou, neste domingo, um grupo de pessoas que se encontrava num convívio não autorizado nas serras de Santo António, nos arredores do Funchal, um arraial das tosquias.

A Polícia Florestal identificou um grupo de indivíduos e o suposto organizador nas Serras de Santo António, que sem a devida autorização das entidades competentes e sem autorização do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), entidade gestora do espaço, encontravam-se num convívio a efetuar tosquias a animais ovinos”, lê-se na informação distribuída pela secretaria regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas