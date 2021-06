Portugal regista, nesta terça-feira, mais dois mortos e 973 casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde 6 de março que não havia tantos novos casos.

Os óbitos foram registados nas regiões de Lisboa e do Norte, as mais afetadas pela pandemia. Lisboa continua a ser a região com mais novos casos, que representam 64,6% do total diário (629).

Nas últimas 24 horas há, ainda, mais 90 casos ativos, para 25.493, e mais 1.830 casos suspeitos, com 32.205 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Os internamentos também continuam a subir, com mais seis doentes em enfermarias, para 346, e mais dois em cuidados intensivos (há, agora, 79).

A única boa notícia prende-se com os recuperados, com mais 881 doentes a recuperem da doença, elevando o total para 816.503.

Desde o início da pandemia já morreram 17.049 doentes dos 859.045 infetados.

