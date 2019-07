O Ministério Público determinou a abertura de um inquérito relativamente à aquisição às golas inflamáveis e aos kits de emergência, no âmbito do programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras".

A informação foi confirmada à TVI pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo a mesma fonte, o inquérito "corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal".

A abertura de uma investigação sobre este caso ocorre numa altura em que a Secretaria de Estado da Proteção Civil está envolvida na polémica relacionada com as golas antifumo e os kits de proteção contra incêndios no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”.

O caso já levou à demissão, na segunda-feira, de Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves.

Ministro anuncia relatório sobre perigosidade das golas antifumo

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que será divulgado esta terça-feira um relatório preliminar sobre a perigosidade inflamável das golas antifumo distribuídas pela Proteção Civil.

Eduardo Cabrita, que falava na cerimónia de apresentação do programa “Bravos Heróis”, Movimento Nacional de Prevenção dos Incêndios Florestais, organizado pelo grupo Global Media, disse que face à polémica suscitada na Comunicação Social pediu um estudo ao Centro de Investigação de Incêndios Florestais, dirigido por Xavier Viegas.

O governante acrescentou que viu serem “ditas muitas coisas com caráter muito afirmativo” e, por isso, apelou “à serenidade e foi pedido, entre outras análises, um relatório ao Centro de Investigação de Incêndios Florestais, dirigido pelo professor Xavier Viegas”.