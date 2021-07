Foi encontrado um cadáver a boiar no rio Cávado, na zona do Brigadeiro, na freguesia de Vila Frescainha São Martinho, no concelho de Barcelo.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos confirmaram à TVI24 que o corpo era de um homem com cerca de 65 anos. O alerto foi dado às 10:16.

Até ao momento não são conhecidos os contornos que terão culminado na morte da vítima, a investigação já transitou para a Polícia Judiciária.

No local, estiveram elementos dos bombeiros, PSP e a Viatura Médica de Emergência Rápida (VMER) de Barcelos.