A Polícia Judiciária ajudou a desmantelar uma rede criminosa de tráfico de droga em larga escala, apanhada em alto mar com 15 toneladas de haxixe.

Oito suspeitos foram detidos, cinco dos quais seguiam a bordo de uma embarcação, que foi alterada em Portimão, e navegava desde Marrocos.

Os detidos preparavam-se para introduzir 15 toneladas de haxixe em Espanha, quando foram apanhados, a cerca de 100 milhas da costa espanhola.

Com o apoio da Europol, a Guarda Civil Espanhola (Guardia Civil) e a Autoridade Tributária (Agencia Tributária), em cooperação com a Polícia Judiciária Portuguesa, desmantelaram uma rede de criminalidade organizada envolvida no tráfico de droga em larga escala, detendo oito dos seus membros. Estes criminosos preparavam-se para contrabandear 15 toneladas de haxixe para Espanha quando foram presos", indica a Polícia Judiciária, em comunicado divulgado nesta sexta-feira.