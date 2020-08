Portugal contabiliza mais um morto e 320 novos casos de covid-19, na últimas 24 horas, informa o boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado este domingo.

No total, a pandemia já infetou 57.768 pessoas em Portugal, das quais morreram 1.819.

De acordo com os dados da DGS, a vítima mortal foi registada no norte, região com 20.776 casos (mais 162) e 846 mortos.

Na região centro, registaram-se mais 20 casos, num total de 4.800, com 253 mortos.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo o total de infeções é hoje de 29.784 (mais 121), estando contabilizadas 663 vítimas mortais.

O Alentejo registou mais 11 infeções, num total de 937, e contabiliza 22 mortos, enquanto o Algarve, com 1.105 infeções, registou seis novos casos nas últimas 24 horas. Nesta região, a covid-19 provocou 17 mortos.

Os Açores e a Madeira não registaram qualquer caso de infeção ou morte desde sábado, mantendo a região açoriana 209 infeções e 15 mortos desde o início da pandemia. Na Madeira, estão contabilizados 157 casos de covid-19.

Segundo a DGS, estão atualmente em vigilância 34.258 doentes, mais 293.

O número de internados subiu para 341 (mais 17) e o de doentes em internamento nas Unidades de Cuidados Intensivos subiu para 41, com mais um caso.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 40 e os 49 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus afetou em Portugal pelo menos 25.968 homens e 31.800 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 916 eram homens e 903 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infetou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP