Subiu para 66 o número de infetados no lar de idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, em Arouca. A instituição tem 107 utentes.

Ao que a TVI conseguiu apurar, dois funcionários testaram positivo para Covid-19.

Assim, entre os 56 seniores a residir nessa instituição social do distrito de Aveiro, 40 já foram diagnosticados com o vírus SARS-CoV-2, e, no que concerne aos 51 funcionários da casa, são 26 os confirmados como doentes.

Na rede social Facebook, a instituição já comunicou, contudo, a suspensão das visitas "até indicações contrárias".

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 832.000 morreram.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava 1.815 óbitos entre 57.074 infeções confirmadas.