Uma colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias fez, esta manhã, uma vítima mortal e dois feridos.

O acidente ocorreu na A2, ao quilómetro 95, no sentido Sul-Norte, no troço entre Grândola Norte e Alcácer do Sal.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, os dois feridos foram assistidos no local, tendo recusado o transporte para uma unidade hospitalar.

O alerta foi dado às 07h43 e o trânsito encontra-se condicionado.

Foram mobilizados para o local 14 operacionais, apoiados por seis viaturas dos Bombeiros de Grândola, Guarda Nacional Republicana e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.