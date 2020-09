Portugal regista, nesta terça-feira, mais 425 infetados por covid-19 e quatro mortes, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, Portugal conta agora 65.021 casos de covid-19 e 1.875 óbitos.

Dos óbitos registados, dois foram na região Norte, um na região de Lisboa e Vale do Tejo e outro no Algarve.

No que diz respeito a internamentos, estão hospitalizadas 478 pessoas, mais uma do que no dia anterior, e 59 em cuidados intensivos, menos duas do que no boletim de segunda-feira.

Dos novos casos, 227 (53% do total) são na região de Lisboa e Vale do Tejo, 117 na região Norte, 51 no Centro, 14 no Alentejo, 15 no Algarve e um nos Açores.

Portugal tem nesta altura 18.784 casos ativos, mais 244 do que no dia anterior, e mais 197 contactos em vigilância, num total de 36.955.

Segundo o relatório de situação desta terça-feira, a região Norte tem um total de 23.528 casos e 859 óbitos, a região Centro contabiliza 5.330 casos e 254 mortes, Lisboa e Vale do Tejo regista 33.297 casos e 706 óbitos, o Alentejo tem 1.175 casos e 22 mortes e o Algarve regista 1.259 casos e 19 vítimas mortais.

Os Açores contam 240 casos e 15 mortes, já a Madeira tem 192 casos e nenhum óbito a registar.

Já morreram em Portugal 945 homens e 930 mulheres por infeção com covid-19. Já no que diz respeito aos infetados, 29.377 são homens e 35.644 são do sexo feminino.