Um trabalhador de uma empresa contratada pela Câmara Municipal de Lisboa murrou durante a madrugada deste sábado depois de ter sido atropelado na sequência de um acidente entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias.

A vítima tinha cerca de 50 anos e trabalhava nas obras de renovação do piso da 2.ª Circular, com o incidente a dar-se perto do aeroporto.

O alerta foi dado por volta das 05:10, tendo o óbito sido declarado no local.

Ao que a TVI apurou, do acidente entre as duas viaturas resultou ainda um ferido ligeiro, que teve de ser encaminhado para o hospital.

Fonte da PSP adiantou que o caso está em segredo de justiça e que já foi aberto um inquérito